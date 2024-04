Violenza in strada, scoppia una rissa tra stranieri alle "Costellazioni"

Animi troppo accesi questo pomeriggio al residence "Costellazioni", che come noto ospita un considerevole numero di stranieri richiedenti asilo. Davanti al palazzo è scoppiata una rissa intorno alle ore 18 di oggi: una lite sarebbe degenerata in violenza, ma non si conoscono al momento le motivazioni e i contorni della vicenda. Oltre una ventina le persone che hanno preso parte al tafferuglio, che avrebbe coinvolto due distinti gruppi di immigrati magrebini e centrafricani.

Oltre a calci e pugni sarebbero anche stati inferti colpi con oggetti di fortuna. Due le persone che sono rimaste ferite un uomo e la moglie incinta - i quali sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati in ospedale per accertamenti Al netto di qualche escoriazione, non avrebbero però riportato lesioni significative.

In via delle Costellazioni sono arrivati diversi equipaggi delle forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Agenti e militari hanno prima riportato la calma, poi identificato i presenti e ascoltato i testimoni per ricostruire quanto accaduto. Saranno le indagini a ricostruire le responsabilità, ma quanto successo di fronte al residence desta ovviamente preoccupazione, alla luce di una situazione complessa di coabitazione che negli ultimi anni ha purtroppo fatto molto parlare di sè nelle cronache cittadine.