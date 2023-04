Ancora violenza al luna park, rissa fra ragazzi e lancio di sassi

L'area di viale dello Sport che ospita per tutto il mese di aprile il tradizionale luna park torna purtroppo ad essere al centro di episodi di violenza. Nei giorni scorsi già in diverse occasioni prima i gestori poi le forze dell'ordine erano dovuti intervenire per riportare la calma dopo aggressioni fra gruppetti di giovani particolarmente agitati e molesti. Oggi pomeriggio il problema pare aver assunto proporzioni ancora maggiori.

Da informazioni ancora frammentarie sull'accaduto, pare che si siano affrontati in una rissa violenta due distinti gruppi di giovani e giovanissimi, alcune decine di ragazzi in totale. Non è chiaro se vi sia stato un movente particolare, nè tantomeno la dinamica dell'aggressione. Insieme a colpi proibiti sarebbero volati anche sassi, come per altro già accaduto in passato.

Il parapiglia ha creato preoccupazione nelle tante famiglie, molte con bambini, che avevano deciso di trascorrere il sabato pomeriggio ai baracconi. Una volta lanciato l'allarme, diverse pattuglie delle forze dell'ordine si sono portate in viale dello Sport: Polizia, Carabinieri e Municipale.

I protagonisti dello scontro si sono allontanati e dispersi, ma non risultano feriti. Le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze e presidiato l'area per la restante parte del pomeriggio,