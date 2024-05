Rissa tra famiglie nomadi accanto al Parco Ferrari, una persona in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi pomeriggio intorno alle ore 18 alcune persone appartenenti a nuclei famigliari nomadi si sono affrontate in modo violento. E' accaduto in via Emilia Ovest, nel parcheggio che serve il Parco Ferrari e che è da sempre meta di carovane di camper e roulotte.

I fatti sono ancora in fase di ricostruzione, ma a quanto si apprende sarebbe stata una pattuglia della Polizia Locale di Passaggio a notare la rissa e ad intervenire, mettendo così in fuga alcuni dei contendenti. Nella colluttazione una persona è rimasta ferita e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che l'ha accompagnata in ospedale.

Diversi equipaggi della Locale si sono portati sul posto e hanno iniziato le ricerche delle persone coinvolte, portandosi fino in via Santi, dove sono stati identificati alcuni nuclei famigliari a bordo di camper.

Il fatto potrebbe essere in qualche modo collegato al grave episodio avvenuto nella notte fra domenica e lunedì scorsi, quando è stato appiccato un incendio ad un camper in sosta nel piazzale del PalaPanini. In quell'occasione una famiglia composta da marito, moglie e un bambino do 4 mesi si era salvata provvidenzialmente dalle fiamme. Quello stesso camper ora si trova posteggiato proprio nel parcheggio del parco Ferrari.