Rissa notturna tra giovani a Carpi. Sei denunce da parte della Polizia

All’una di notte il personale della Squadra Volante del Commissariato è intervenuto a Carpi per la segnalazione di una rissa.

Una volta giunti sul posto - in via Ugo da Carpi - gli agenti non hanno trovato gli autori, che si sono prontamente dileguati, rinvenendo però tracce e detriti riconducibili alla rissa.

L’attività di indagine ha permesso di identificare e denunciare per rissa 6 cittadini stranieri, tutti maggiorenni.

Sono in corso ulteriori indagini per addivenire alle cause ed alla dinamica di quanto accaduto. Pare che siano anche state utilizzate armi da taglio e che almeno un giovane sia rimasto ferito.