Rissa in pista e pestaggio all'esterno, notte difficile al Nottetempio

La discoteca Nottetempio, in via Nicolò Biondo a Modena, è stata teatro di un doppio episodio violento nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Una serata molto partecipata, che ha visto molti giovanissimi affollare il locale per il concerto di Medy, rapper bolognese molto seguito dai ragazzi.

Purtroppo la situazione sulla pista da ballo è degenerata quando alcuni ragazzi sono venuti alle mani. Testate, pugni, poi una zuffa sul pavimento, intorno alla quale erano assiepati amici e spettatori. Una colluttazione che è stata interrotta dagli addetti alla sicurezza, interventi per separare i contendenti, che poi sono stati portati di peso all'esterno del locale.

La scazzottata ha rubato la scena agli artisti sul palco, costringendo anche ad interrompere momentaneamente l'esibizione. Ovviamente anche le fotocamere dei cellulari dei ragazzi sono state dirottate dal palco alla pista e numerosi giovani hanno ripreso la rissa, che è poi stata pubblicata sui social.

Purtroppo questo è stato solo il prologo. A notte inoltrata davanti all'ingresso della discoteca un gruppetto di giovani - non è chiaro se gli stessi coinvolti nella prima contesa - ha preso di mira uno degli addetti alla sicurezza, che è stato destinatario di un vero e proprio pestaggio, prima che altri colleghi arrivassero a dargli man forte.

Sul posto è stato chiamato il 118, con i sanitari che si sono presi cura del buttafuori, il quale fortunatamente ha riportato solo lesioni lievi. L'arrivo delle Volanti della Polizia non ha purtroppo permesso di identificare in quel frangente i responsabili dell'aggressione, che si sono allontanati precipitosamente facendo perdere le proprie tracce. Saranno ora le indagini degli agenti della Questura a dover ricostruire l'accaduto e attribuire le varie responsabilità.