Rissa in piazza Mazzini, intervengono anche i militari

Ieri in tarda serata, in piazza Mazzini all’esterno di uno dei bar della zona, due agenti della Polizia locale ed una pattuglia dell’Esercito sono intervenuti per sedare una rissa che ha coinvolto anche dei minorenni.

Una volta ristabilita la normalità, i militari in servizio nell’operazione Strade Sicure insieme anche alle altre pattuglie della Polizia locale, giunte nel frattempo sul posto, hanno provveduto ad identificare i soggetti e a denunciare i soli due maggiorenni per violenza e minaccia contro pubblico ufficiale.