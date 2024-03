Lite violenta fra ragazzine a Carpi, 15enne finisce al'ospedale

Sarebbero cinque le adolescenti coinvolte in un episodio violento che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio a Carpi. Un litigio legato a quanto pare a dinamiche relazionali fra le ragazze, forse un "regolamento di conti" per precedenti dissidi, che è sfociato in aperta violenza. Le protagoniste, tra i 15 e i 16 anni, si sarebbero infatti scontrate con calci e pugni.

Il culmine è stato raggiunto quando una delle giovani è stata ferita ad un orecchio: la 15enne avrebbe riportato un taglio profondo, forse inferto con un coccio di bottiglia. Soccorsa dal 118, è poi stata medicata al pronto Soccorso cittadino e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale e sono in corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e le responsabilità penali.