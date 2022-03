Rissa sotto casa con mazze e tirapugni, arrivano i Carabinieri

Rissa aggravata. E' questo il reato di cui dovranno rispondere tre persone finite in arresto ieri in tarda serata in quel di Spilamberto. Tutto è iniziato intorno alle ore 22, come ricostruito dai militari intervenuti sul posto, in una strada del paese.

E' infatti giunta la segnalazione di una lite in strada che aveva assunto contorni violenti: quando la pattuglia dell'Arma è arrivata sul posto, ha in effetti colto sul fatto tre persone che stavano affrontandosi senza esclusuione di colpi, impugnando anche mazze e un tirapugni. I militari hanno sedato lo scontro, bloccando i tre contendenti, mentre sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure. Nessuno ha riportato lesioni gravi.

I tre sono stati accompagnati in caserma e le armi sequestrate. Sono così finiti in cella di sicurezza in stato di arresto un 35enne, sotto la cui abitazione si era consumato lo scontro, e altre due persone: padre e figlio rispettivamente di 59 e 33 anni.

Uno dei tre arrestati, risultato fuori dall’abitazione in violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto, dovrà rispondere anche del reato di evasione.