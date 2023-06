Rissa al fast food con calci e pugni, arrivano la Polizia e il 118

Intorno alle ore 15:40 di ieri in un locale di via Emilia Ovest due gruppi di giovani si sono affrontati in modo violento, dando vita ad una vera e propria rissa che ha costretto i presenti a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Giunti immediatamente sul posto, gli Agenti della Squadra Volante hanno cercato di ricostruire l'accaduto e in breve hanno rintracciato i contendenti, che si trovavano ancora sul posto.

Lo scontro, nato per cause ancora in corso di accertamento, ha visto la partecipazione di due gruppi distinti che a vario titolo si sono fronteggiati con calci e pugni. Sul posto è dovuto intervenire anche un'ambulanza del 118, ma nessuno ha riportato conseguenze particolarmente rilevanti.

La Polizia ha quindi denunciato a piede libero chi ha preso parte allo scontro, mentre le posizioni soggettive sono al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.