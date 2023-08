Ponte di Ferragosto, 1717 persone identificate dall'Arma nei controlli in strada

In occasione del ponte di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, in particolare quelli contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e quelli connessi alle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada. Posti di blocco e di controllo sono stati istituiti lungo le principali vie di comunicazione, ma anche nei centri urbani, nei parchi pubblici e nelle località maggiormente frequentate dai turisti e dai giovani.

Sono in totale sei gli arresti eseguiti in questi giorni di ponte festivo: tre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (nel capoluogo di provincia), due per resistenza a pubblico ufficiale (a Modena e Spilamberto), oltre all’esecuzione di un provvedimento di carcerazione per reati inerenti la prostituzione e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (a Formigine).

Sono stati sottoposti a sequestro penale complessivi 640 grammi di sostanza stupefacente.

Nei numerosi controlli, intensificati durante le ore serali e notturne e finalizzati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada, sono state identificate ben 1717 persone ed elevate 25 sanzioni amministrative.

Nello specifico, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena quattro conducenti di autovetture, due risultati positivi al controllo con l’etilometro, un terzo che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’uso di sostanze stupefacenti e l’ultimo sorpreso a guidare con la patente revocata (peraltro sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale).