Alcol alla guida, due patenti ritirate dai Carabinieri nella notte di Capodanno

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito, nella notte di Capodanno, una serie di controlli alla circolazione stradale, mirati a tutelare l’incolumità dei cittadini ed in particolare dei tanti giovani che avevano deciso di trascorrere la festività nelle strade modenesi.

Nel corso dei posti di controllo eseguiti a Maranello e a Pavullo nel Frignano sono stati sanzionati due conducenti, rispettivamente di 42 e 20 anni, identificati alla guida delle loro autovetture. Entrambi sono risultati positivi al controllo con l’etilometro e sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il 42enne è stato trovato in possesso anche di una sigaretta artigianale, confezionata con tabacco ed hashish. A suo carico è stata inoltrata una segnalazione all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Per entrambi si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida.

Il servizio di controllo del territorio ha interessato anche i luoghi di aggregazione frequentati dai più giovani. Tali controlli rinforzati proseguiranno per tutto il periodo delle festività.