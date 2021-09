Ritrovate due bici, la Polizia Locale cerca i proprietari

La Polizia locale di Modena chiede collaborazione per individuare i proprietari di due biciclette, una bici pieghevole nuova di marca Nilox e una mountain bike Rockrider, entrambe di colore nero, recuperate nel corso di un’operazione di controllo svolta nel primo pomeriggio di venerdì 17 settembre nei pressi del polo scolastico di via Leonardo Da Vinci. Non è stato ancora possibile collegare i veicoli a quelli per cui negli ultimi giorni sono state presentate denunce per furto, ma non si può escludere che siano stati appunto rubati in città.

In particolare, la bici pieghevole ha ruote da 20 pollici mentre il modello della mountain bike è “St50”. I mezzi hanno un valore commerciale di alcune centinaia di euro. Altri dettagli delle due biciclette, che permetteranno di accertarne la proprietà, dovranno essere forniti dai legittimi proprietari che possono contattare il Comando della Polizia locale telefonando al numero 059 20314 o scrivendo una mail all’indirizzo poliziam@comune.modena.it.