Scomparso da Mirandola, ritrovato nella notte in un casolare di Disvetro

Ieri sera verso le ore 23 è stato ritrovato un uomo scomparsonel pomeriggio di venerdì. Si tratta di un 59enne residente a Mirandola, che si era allontanato da casa lasciando un messaggio generico alla famiglia, che poi si era rivolta alle autorità non vedendolo rientrare a sera.

E' stata una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle verifiche di alcuni casolari abbandonati, a notare la persona all'interno di uno stabile in disuso nella zona di Disvetro di Cavezzo, in via Malaspina. L'uomo era ancora in vita, ma in gravi condizioni di salute ed è stato soccorso dal 118, che ha inviato sul posto anche l'eliambulanza da Bologna. Il 59enne è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara.

Sul caso stanno facendo luce i Carabinieri.