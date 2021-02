Rogo in un magazzino edile, ingenti i danni

Poco dopo l'una di notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fiorano Modenese per l'incendio di un magazzino di materiali edili

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l'incendio di un magazzino di materiali edili in Via dell'Artigianato a Fiorano Modenese.

Tre le squadre impegnate da poco prima dell'una con supporti anche da Bologna e Reggio Emilia.

Lo sforzo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intera attività, ingenti comunque i danni allo stabile.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Le operazioni di spegnimento e verifica sono terminate intorno alle .ore 8.00 di questa mattina.