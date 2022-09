Ruba al supermercato e minaccia la guardia. Arrestato

Alle 19.30 di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti presso un supermercato cittadino, dove era stata segnalata una persona che stava tentando di rubare della merce.

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito di bloccare un 48enne che poco prima, si era impossessato di generi alimentari, cercando di varcare le casse senza pagare.

All’intervento della guardia, l’uomo non avrebbe esitato a minacciarla, nel tentativo di assicurarsi il profitto e fuggire tuttavia, il rapido intervento dei militari ha permesso di trarre in arresto il 48enne per il reato di tentata rapina. La persona, in mattinata è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.