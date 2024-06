Rubano alcolici in un supermercato: due arresti per furto aggravato

La Polizia di Stato di Mirandola ha arrestato due cittadini rumeni per furto aggravato in concorso, trovati a rubare alcolici in un supermercato. Sequestrati strumenti per rimuovere l'antitaccheggio e bottiglie per un valore di circa 250 euro