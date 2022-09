Finiscono nel fosso dopo un giro su un'auto rubata, tre minorenni nei guai

Notte "brava" per tre giovanissimi, protagonisti prima di un furto e poi di un incidente stradale. E' accaduto la scorsa notte tra Carpi e Soliera, con i Carabinieri del Radiomobile carpigiano che sono stati chiamati ad intervenire da alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza di un'auto incidentata, che era finita in un fossato ai margini della carreggiata.

I militari sono intervenuti sul posto, riuscendo ad individuare i tre giovani che si erano allontanati da mezzo dopo essere finiti nel fosso. Tutti e tre sono risultati minorenni. Gli accertamenti svolti per ricostruire l'accaduto hanno fatto emergere un presunto furto da parte dei tre giovanissimi. Secondo la prima ricostruzione, infatti, i ragazzi si sarebbero impossessati del veicolo, scoprendo le sue chiavi nascoste dalla proprietaria nel passaruota. Poi si sarebbero messi alla guida percorrendo alcuni chilometri, salvo poi finire nel fosso e abbandonare il veicolo.

i tre sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, che ora dovrà valutare come procedere nei loro confronti, sia per il presunto furto, sia per la guida senza patente. Viste le premesse, lo scenario sarebbe potuto essere ben peggiore, nel caso in cui i giovanissimi inesperti al volante avessero compiuto manovre pericolose coinvolgendo altre persone. L'auto è stata recuperata e restituita alla proprietaria.