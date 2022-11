Minaccia di gettardi dal terzo piano, salvato dall'intervento della Polizia

Probabilmente un momento repentina di crisi emotiva personale ha spinto un uomo residente in città a cercare un gesto estremo. E' accaduto intorno alle 16.30 di ieri in un condominio di via Pascal, dove un inquilino, al termine di un diverbio domestico, si è posizionato sulla finestra di casa, al terzo piano, minacciando di gettarsi.

Sul posto i soccorsi sono intervenuti in forze: il 118 ha inviato ambulanza e auto medica, mentre la Polizia ha fatto convergere le tre volanti in servizio. I Vigili del fuoco sono poi arrivati con autoscala e con l'attrezzatura necessaria a gestire situazioni simili.

Grazie alla professionalità del personale intervenuto, l'uomo è stato portato a miti consigli e poi bloccato in modo che non potesse farsi del male. Fortunatamente a nulla è servito il grande cuscino gonfiabile che i pompieri avevano posiziona sotto la finestra, nel cortile dell'edificio.

L'uomo è poi apparso tranquillo e ha ringraziato egli stesso gli agenti intervenuti. E' stato in ogni caso accompagnato in ospedale per accertamenti.