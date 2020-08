Minaccia di buttarsi dal ponte di San Martino, salvata dai poliziotti

Ieri sera le forze dell'ordine sono state avvisate di una donna che si trovava pericolosamente sul parapetto del ponte di San Martino, nell'omonima frazione di Carpi. Sul posto è arrivata rapidamente una pattuglia della Volante del Commissariato cittadino, che ha effettivamente individuata la donna, profondamente sconvolta e pronta a gettarsi in un gesto suicida.

I poliziotti non hanno perso tempo e, prese tutte le precauzioni del caso e adottando da subito un tono conciliante, hanno raggiunto la persona sul parapetto e l'hanno afferrata, portandola in una posizione di sicurezza e scongiurando una caduta di almeno 20 metri che sarebbe stata fatale.

E' poi iniziato un intenso dialogo grazie al quale gli agenti sono riusciti a calmare la donna, che era già nota al Servizio Sanitario per problemi di salute. Nonostante l'intervento dell'ambulanza del 118, la signora ha chiesto che fossero gli stessi poliziotti ad accompagnarla in auto all'ospedale per accertamenti. E così è stato.