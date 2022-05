Samanta Migliore, il marito torna in Germania: no all'affidamento dei figli

"Torno in Germania". Lo ha dichiarato ieri Antonio Bevilacqua, marito di Samanta Migliore, alle telecamere del programma di Rai1 "Storie Italiane".

Tony, prima di conoscere Samanta meno di un anno fa, viveva da oltre quattordici anni in Germania, dove lavorava come cuoco. Si era trasferito a Maranello per amore, e qui aveva trovato un lavoro part-time in una ditta di pulizie, abbandonando la rete di conoscenze che si era creato all'estero nel corso degli anni.

"Lo faccio per i ragazzi, per dar loro un avvenire" continua, perchè nonostante i cinque figli (tutti minorenni) nati dalle precedenti relazioni di Samanta siano stati affidati ai parenti della donna, Tony li considera la sua "unica famiglia". Nonostante avesse richiesto l'affidamento infatti, i servizi sociali hanno ritenuto che otto mesi di convivenza fossero troppo pochi.

"E' un dolore, un dolore fortissimo" ammette "ma devo continuare la mia vita come se Samanta fosse vicino a me, perchè sarà sempre al mio fianco, nessuno ci dividerà".

I figli della donna - tragicamente scomparsa, com'è noto, per un ritocco al seno lo scorso 21 aprile - continueranno quindi a vivere a Maranello, dove proseguiranno gli studi; e saranno assistiti dai familiari di Samanta.