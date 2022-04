Lavori senza protezioni sui ponteggi, ditta sanzionata

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ausl di Modena sono intervenuti su un cantiere edile allestito in città. Qui un operaio stava eseguendo dei lavori di muratura su un’impalcatura non a norma, per altro senza senza indossare alcun tipo di imbracatura o dispositivo di protezione previsto.

All’esito del sopralluogo è stato disposto il divieto d’uso del ponteggio fino a messa in sicurezza dello stesso da parte di una ditta qualificata.

Successivamente saranno elevate sanzioni amministrative, in corso di quantificazione, al titolare dell’impresa.