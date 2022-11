Sassuolo. A fuoco un'attività artigianale

Dalle ore 17.20 di questo pomeriggio circa i Vigili del Fuoco sono impegnati in via Pacinotti a Sassuolo per estinguere un incendio. Il rogo si sarebbe sviluppato in una attivita artigianale.

Coinvolto nelle fiamme del materiale di varia natura depositato sotto una tettoia.

Nell'incendio è stata danneggiata anche una vettura. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro e sul posto sono presenti anche Carabinieri