Sassuolo. Tre persone denunciate e una verso la procedura di espulsione

Nell’ambito dei servizi straordinari per il fine settimana, i Carabinieri di Sassuolo hanno predisposto mirati controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati nei luoghi più frequentati dalle persone in orario serale nel territorio delle Unioni dei Comuni del Distretto Ceramico e delle Terre dei Castelli.

Le attività di vigilanza degli uomini dell’Arma sono state effettuate anche lungo la viabilità urbana ed extraurbana e nelle zone più isolate ed esposte a reati contro il patrimonio.

Durante tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro di Modena hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, un 37enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. La persona alla guida della sua autovettura, rimasta coinvolta in un lieve sinistro stradale, è stata sottoposta ad accertamenti con etilometro, risultandone positivo. La patente è stata ritirata e inviata alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione e il veicolo, in relazione all’elevato tasso alcolemico registrato, è stato posto in sequestro per la successiva confisca.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, un 50enne per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. La persona era stata fermata all’interno di un supermercato di Fiorano Modenese, dove era stata notata aggirarsi con fare sospetto. Sottoposta a controllo di polizia, è risultata priva di documenti validi per soggiornare sul territorio nazionale. Sul suo conto sono state avviate le previste procedure amministrative presso l’Ufficio Immigrazione.

I Carabinieri della Stazione di Sassuolo, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura con alla guida un 65enne, il quale è risultato privo di patente di guida in quanto ritirata. La persona è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida senza patente e il veicolo è stato posto in sequestro per la successiva confisca.

A Vignola, la pattuglia della locale Tenenza ha controllato una persona sospetta, notata a piedi nel centro urbano. Il giovane, 19enne, è stato trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.