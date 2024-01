Lancio di oggetti al "Barbera", scagionato e rilasciato il tifoso modenese

Non avrebbe lanciato un rubinetto dagli spalti dello stadio colpendo un tifoso rosanero, bensì una bottiglietta di Caffè Borghetti vuota che, verosimilmente, non avrebbe potuto provocarne il ferimento. Torna libero il modenese di 26 anni che, dopo l'arresto, ha passato due notti nelle camere di sicurezza della polizia con l’accusa di aver colpito un palermitano con un oggetto durante la partita di sabato scorso al Renzo Barbera di Palermo. Il giudice Marina Minasola della quinta sezione del tribunale di Palermo ha infatti deciso di non convalidare l'arresto e rilasciare l’indagato.

Come riferisce PalermoToday, il video acquisito dalla polizia subito dopo i fatti mostra il tifoso modenese, che si trovava nell’anello superiore della curva sud, che impugna nella mano sinistra un bastone. A un certo punto si china, raccoglie qualcosa da terra con la mano destra e la scaglia giù. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a ferirre il supporter rosanero poi finito in ospedale. Sarebbe stato colpito da un rubinetto - che però non sarebbe stato trovato - strappato via dai bagni dello stadio da un gruppo di tifosi ospiti. Durante l’interrogatorio il giovane ha confermato la storia del bastone spiegando però che si trattava in realtà di una bacchetta utilizzata per battere sui tamburi. Allo stesso modo ha ammesso di avere lanciato qualcosa, ma si trattava di una boccetta di Caffè Borghetti raccolta da terra.

A lanciare dunque il rubinetto non sarebbe stato il 26enne, individuato dai poliziotti in un successivo momento e arrestato. "Non sussistono i presupposti della flagranza o quasi flagranza - scrive il giudice nell’ordinanza - l’individuazione dell’arrestato è avvenuta soltanto a seguito della visione delle registrazioni di videosorveglianza ma l’indagato non è stato rinvenuto in possesso di alcuna cosa o traccia del reato immediatamente prima commesso, non essendo stato reperito alcun contenitore né il bastone ritratto dal video o altro oggetto contundente nella sua disponibilità".