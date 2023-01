Sversamento di schiuma nel canale, allarme e campionamenti in corso a San Cesario

Oggi pomeriggio è stato notata una situazione insolita e preoccupante nel canal Torbido, il corso d'acqua che attraversa le campagne di San Cesario per poi proseguire fino alla bassa bolognese. Un sversamento di liquido sospetto ha provocato la formazione di una grande quantità di schiuma bianca a valle dell'immissione nel canale delle acque che provengono dall'impianti di depurazione situato nei pressi di via Liberazione.

Il fatto è stato segnalato al consigliere comunale Mirco Zanoli, che ha allertato le autorità, chiedendo l'intervento di Arpae e dei Carabinieri Forestali. Tecnici e militari si sono portati sul posto per analizzare la situazione, insieme ai tecnici e ai responsabili di zona di Hera.

I tecnici di Hera sono intervenuti non appena avvisati dell’anomalia e hanno ripristinato il buon funzionamento del depuratore. Si sarebbe trattato di un to ingresso anomalo nell’impianto – di cui non si conosce la provenienza – che ha provocato uno squilibrio nel processo biologico che normalmente regola il buon funzionamento del depuratore, con la conseguente formazione di schiume negli scarichi in uscita.

Sono in corso sopralluoghi per scoprire l'origine della sostanza schiumosa e campionamenti delle acque in diversi punti del territorio, in modo da capire di quale sostanza si tratti e delle eventuali conseguenze sotto il profilo ambientale. Si sarebbe trattato di uno sversamento anomalo nella rete fognaria che ha poi causato il danno al ciclo di depurazione.