Nuovi orari scolastici, OR.S.A. trasporti sciopera anche il 12 maggio

Il sindacato indice una nuova mobilitazione in Seta per protestare contro l'organizzazione dei turni

"A seguito della nostra prima azione di sciopero svolto il 23 Aprile che ha visto un ampia adesione fra gli operatori d'esercizio, nessuna apertura è arrivata dall'azienda nei nostri confronti, nonostante ci sia stato anche un presidio molto partecipato dai lavoratori". E' l'amara constatazione del sindacato OR.S.A. trasporti in riferimento alla manifestazione della scorsa settimana indetta in Seta Spa.

Intanto ieri è partita una nuova turnazione per permettere il doppio ingresso scolastico, che sta agitando il mondo sindacale del trasporto pubblico modenese. OR.S.A. spiega: "Queste modifiche che hanno stravolto le vite lavorative degli operatori d'esercizio sono state apportate senza coinvolgere il nostro sindacato che è il più rappresentativo fra gli autisti. Per questi motivi, siamo costretti ad indire una seconda azione di sciopero per il 12 Maggio . Ci scusiamo con la cittadinanza per il disservizio che inevitabilmente dovranno affrontare, ma lo sciopero, che ricordiamo comporta perdite economiche ai lavoratori, è l'unica azione democratica che ci permette di far sentire la nostra voce".