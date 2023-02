Si finge una conoscente e le ruba la collana d'oro: la vittima è ancora un'anziana

"Signora, ci siamo incontrate dal medico, ricorda?" è iniziato così l'incontro che presto si sarebbe trasformato in un furto.

Una signora sull'ottantina residente a Castelnuovo Rangone stava camminando verso il cimitero quando è stata fermata da una donna che diceva di averla conosciuta dal medico. L'anziana non si ricordava della donna, ma consapevole che la memoria alle volte gioca brutti scherzi, si è fidata di lei. La donna le si è avvicinata, alludendo ad un problema statisticamente comune negli anziani: "come sta oggi, le fa ancora male la cervicale?" le ha chiesto, toccandole il collo. Quindi qualche chiacchiera di "cortesia", poi si è allontanata.

Solo una volta rincasata l'anziana signora si è accorta di non avere più la collanina d'oro da cui non si separava mai: quella donna, durante quella conversazione solo all'apparenza innocente, gliela aveva sottratta.

Che gli anziani siano spesso vittime di ladri e truffatori non è una novità. Solo il mese scorso, la Squadra Volante è intervenuta su sette tentativi di truffa ai danni di anziani nella stessa settimana, con una media di uno al giorno. Anche in quel caso, i truffatori alludevano telefonicamente a trattamenti medici da pagare, così come gli autori della tentata truffa sventata dalla Polizia agli inizi di febbraio.

Le Forze dell'Ordine si stanno muovendo non solo nella direzione della repressione dei reati che vedono negli anziani le "vittime perfette", ma anche nella loro prevenzione, con incontri volti a far conoscere alla popolazione i metodi più comunemente utilizzati dai delinquenti. Anche le Amministrazioni Comunali organizzano iniziative con la medesima finalità: da ultimo, si segnala la rassegna di incontri organizzata dal Comune di Carpi dal titolo "La sicurezza è di casa".