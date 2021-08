Scivola in una intercapedine. Gattino salvato grazie al nuovo strumento dei Vigili del Fuoco

Una nuova tecnologia studiata per l'esplorazione di pozzi o per la ricerca di feriti tra le macerie di un crollo ha permesso di salvare un gattino scivolato in una intercapedine

Vicenda a lieto fine per un gattino scivolato ieri sera in una intercapedine di un capannone di via Ricerca scentifica a Carpi.

L'intervento portato a termine dai Vigili del Fuoco è stata occasione per addestramento "su scenario reale" della sonda video in dotazione, uno strumento utilizzato per l'esplorazione di pozzi o per la ricerca di feriti tra le macerie di un crollo.

Individuata l'esatta posizione del piccolo animale si è quindi prceduto a realizzare un foro per il recupero quando il gattino spaventato forse dal rumore ha sfruttato il cavo della sonda per risalire e tornare tra le braccia del padrone.

Anche questi piccoli interventi, che offrono scenari imprevedibili rispetto a ricostruzioni che si possono fare in sede di addestramento, sono utili a preparare i Vigili del Fuoco nell'uso più versatile della strumentazione nelle emergenze.