Si cerca un giovane scomparso da Fiorano Modenese

Diodato Luiso, di 23 anni, è scomparso nella notte di venerdì scorso da Fiorano Modenese, suo comune di residenza. Sembrerebbe trattarsi di un allontanamento volontario: il ragazzo avrebbe preso un treno per Bologna, ma non ha dato nessuna notizia e non ha con sè il telefono.

Al momento della scomparsa insoddava pantaloni grigi e felpa blu con la scritta "Impatto".

Necessita di cure mediche e non ha con sè i farmaci che assume abitualmente.

Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare le Forze dell'Ordine.