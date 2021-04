Giacomo scomparso da Torre del Greco, segnalato a Modena

I famigliari hanno rivolto molti appelli sui social e in tv: “Aiutateci, deve assumere farmaci”

Giacomo Scognamiglio ha 36 anni, è alto circa 1.80 m, ed è scomparso da Torre del Greco (NA) il 13 aprile. Da parenti e amici l'appello per ritrovarlo, in quanto ha necessità di assumere farmaci che non ha con sé.

Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans blu scuri, una maglia blu, scarpe e giubbino neri. Ha gli occhi castani e i capelli rasati.

Nelle ultime ore sarebbero stati effettuati prelievi bancomat da uno sportello di Modena città. Chiunque lo vedesse o avesse sue notizie è pregato di contattare uno dei seguenti numeri: 3925709088 Anna; 3806951871 Ciro; 3278644332 Alberto.