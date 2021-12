Scontro sulla Pedemontana: camion si ribalta, grave il conducente

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente sulla Pedemontana in direzione Modena, quando due camion si sono scontrati tra loro.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, uno dei due mezzi si sarebbe ribaltato su un fianco e il suo conducente sarebbe stato trasportato in gravi condizioni a Baggiovara.

La circolazione sulla pedemontana è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco. Il traffico in direzione della città è stato rallentato e deviato su via Radici in Piano.