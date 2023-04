Scontri davanti a Italpizza, assolto uno dei lavoratori coinvolti

Questa mattina il Tribunale di Modena, attraverso il giudice dott. Francesco Cermaria, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per il primo dei processi in relazione agli scioperi nel sito Italpizza, in particolare quello del 28 giugno 2019.

Imputato era uno tanti lavoratori che presente ad uno sciopero indetto dal sindacato SI Cobas, con conseguenti picchetti e scontri con gli agenti antisommossa. Era stato prima indagato e poi rinviato a giudizio per lesioni a pubblico ufficiale, in quanto avrebbe colpito con un piede uno degli agenti, per allontanare un fumogeno lanciato contro i lavoratori, ed accusato anche di manifestazione non autorizzata.

"Il giudice ha dunque accolto interamente le nostre tesi – precisa l'avv. Marina Prosperi, che ha difeso il lavoratore insieme al collega Marco Pellegrino - Abbiamo difeso l'atto di chi allontana un fumogeno lanciato nel corso di uno sciopero, tutelato fino a prova contraria dalla costituzione, e che non aveva alcuna volontà di ferire alcuno, ma semplicemente di difendere se stesso ed i propri colleghi, dai gas contenuti nel barilotto lanciato verso il presidio. Abbiamo difeso il diritto a scioperare, che è una cosa diversa da una manifestazione non autorizzata, perché nessuno deve autorizzare i lavoratori a scioperare, che il diritto se lo prendono da soli”.

Per SI Cobas, atteso dalle prossime udienze dei processi che vedono alla sbarra diverse decine di manifestanti, è "un importante segnale, dopo 4 anni di indagini e processi, che si sia acclarata la legittimità di chi manifestava per ottenere condizioni contrattuali migliori e la cessazione dell'intermediazione di mano d'opera, presente nell'appalto da svariati anni ed oggi solo parzialmente risolta".