Tensione a margine della partita, scontri fra tifosi del Modena e del Como

Problemi di ordine pubblico a margine della partita tra Como e Modena, andata in scena oggi pomeriggio nel capoluogo lariano e vinta dai patroni di casa con il risultato di 1-0. La nota rivalità fra le due tifoserie aveva fatto accendere un campanello d'allarme e intorno allo stadio Sinigaglia era scattato un piano di contenimento. La polizia locale aveva predisposto un piano viabilità particolare e anche le altre forze dell'ordine erano preparate a eventuali tafferugli. Da Milano, per l'occasione erano arrivati 70 poliziotti di rinforzo.

Per i tifosi canarini erano stati riservati solo i biglietti del settore ospiti proprio al fine di contenere le presenze e garantire maggior ordine pubblico.

La polizia si è schierata lungo le vie che circondano lo stadio,con particolare attenzione per viale Varese e viale Felice Cavallotti. Proprio qui si sono però avuti degli scontri fra tifosi, circa un'ora prima del fischio di inizio de match. Si sarebbe trattato di una rissa tra gruppi ristretti di supporters, a seguito della quale sarebbe poi intervenuto il reparto in tenuta antisommossa per disperdere i contendenti

Si attendono informazioni ufficiali in merito allo scontro, ma non pare vi siano state conseguenze fisiche significative per le persone coinvolte. Le indagini chiariranno l'accaduto e potrebbero quindi far scattare provvedimenti di natura penale o eventuali Daso.