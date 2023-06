Scontro all'incrocio e capottamento, due feriti in via Aristotele

Questa mattina poco dopo le ore 10 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Aristotele e via Euclide, zona Villaggio Giardini, già teatro in passato di diversi sinistri stradali. Lo scontro ha coinvolto un furgone Peugeot che stava percorrendo via Euclide e un suv Toyota che procedeva su via Aristotele in direzione di via D'Avia ed è quindi imputabile ad una mancata precedenza.

L'impatto fra il muso del furgone e la fiancata destra dell'auto è stato lieve, ma sufficiente a far si che il suv andasse in testacoda e si capotasse, atterrando poi di nuovo sulle ruote appena oltre la carreggiata.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite e sono stati soccorsi dal 118. Solo lesioni lievi per il conducente del furgone, un 84enne, mentre è andata peggio al 50enne alla guida dell'auto, che tuttavia non versa in condizioni estremante gravi Entrambi sono stati portati all'Ospedale di Baggiovara.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo. La Polizia Locale ha gestito il sinistro e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.