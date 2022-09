Scontro tra auto e moto a Vignola. Ferito un centauro

Intorno alle 8.15 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente sulla via per Spilamberto all'angolo con via Nobel a Vignola. Lo scontro avrebbe coinvolto un'auto e una moto. Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'automobilista non avrebbe riportato gravi ferite, mentre ancora non si conoscono le esatte condizioni del motociclista.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai due conducenti, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada e dei veicoli