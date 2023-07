Scontro tra auto a Novi, Gravissimo un 23enne

Grave incidente stradale questa mattina a Novi di Modena nel quale sono simaste coinvolte di alcune auto sulla strada provinciale 8.

Secondo una prima sommaria ricostruzione a scontrarsi sarebbero stare tre automobili e una di queste, a seguito del forte impatto, sarebbe finita fuori strada in un fosso. Sul luogo si sono subito portati i sanitari del 118 con due ambulanze, l'automendica e l'elisoccorso da Bologna. Ad avere la peggio un giovane 23enne che a seguito dello scontro ha riportato alcuni traumi tra addome e bacino e che è stato trasportato a Baggiovara in gravi condizioni.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza i veicoli, e La polizia Locale Terre d'Argine per tutti i rilievi del caso.