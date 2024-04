Inevitabilmente si sono verificati gravi disagi alla circolazione con numerose altre vetture rimaste bloccate in fila da mezzogiorno. Sul posto anche la Polizia di Stato e i Carabinieri per gestire la viabilità e i rilievi del caso

Sul posto dell'incidente si sono subito portati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica e anche i Vigili del Fuoco per prestare soccorso ai passeggeri rimasti nella auto.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda e una Fiat 500X si sarebbero scontrate. Pare che la Panda stesse procedendo nella sua corsia in direzione Bastiglia quando si è trovata davanti la 500X che stava invadendo la sua corsia. L'automobilista a bordo della Panda avrebbe quindi cercato di schivarla andando a sinistra ma la 500 è poi finita nel fossato a lato della carreggiata.

Incidente intorno alle 12 di oggi lungo la via Canaletto a Cantone di Bastiglia.

Grave incidente intorno alle 12.00 di oggi lungo Via Canaletto a Cantone di Bastiglia: Due auto coinvolte, traffico bloccato per ore

Scontro tra auto in via Canaletto a Bastiglia, traffico bloccato per ore