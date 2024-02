Scontro tra camion in A1, due feriti lievi. Viabilità a rilento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 17.20 un incidente ha causato grossi disagi in autostrada A1, tra Modena e Reggio. Un camion che procedeva in direzione Milano ha infatti impattato contro un autoarticolato che si era fermato in una piazzola di sosta a causa di un guasto. E' accaduto tra lo svincolo per la A22 e l'uscita di Reggio, al confine tra le due province.

Fortunatamente l'entità del'incidente è stata piuttosto ridotta, almeno per le condizioni fisiche dei due autotrasportatori. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e accompagnati per accertamenti al Pronto Soccorso di Baggiovara, ma con lesioni minime.

A causa dell'impatto, tuttavia, entrambi i mezzi hanno perso il carico, che ha invaso letteralmente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è proseguito per circa tre ore su una corsia e si sono registrati fino a 8 km di coda nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia in direzione Milano.