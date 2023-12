Scontro tra due auto su via Emilia Ovest, feriti due giovani di 27 e 28 anni

Poco prima della mezzanotte di ieri due auto si sono scontrate lungo via Emilia Ovest all'altezza di Marzaglia Vecchia.

L'esatta dinamica non è ancora nota, ma nello scontro i due giovani conducenti sono rimasti feriti, si tratta di due ragazzi di 28 e 27 anni. Per uno dei due poi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere della vettura.

Sul posto si sono poi portati i sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche: il più giovane, X.M le sue iniziali di origine albanese, è stato trasportato in codice di massima gravità all'Ospedale di Baggiovara e ora si trova in terapia intensiva. Mentre l'altro giovane di 28 anni è stato trasportato in codice di media gravità.