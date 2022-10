Novi Sad, tafferugli tra tifosi del Modena e ultras marocchini del Casablanca

Intorno alle ore 16 di oggi il parco Novi Sad è stato teatro si alcuni istanti di follia, con scontri violenti tra gruppi di ultras. Un fatto del tutto accidentale e slegato dalle competizioni sportive, che ha visto opporsi tifosi del Modena a quelli della squadra marocchina del Raja Casablanca.

Alcune decine di ultras marocchini, infatti, avevano preso posto presso le tribune del parco, allestendo una vera e propria coreografia da stadio con striscioni e fumogeni, per seguire la partita della loro squadra contro il FUS Rabat (vita per 1-0).

Una situazione di per sè inusuale, che ha dovuto fare i conti con la fuoriuscita in massa dei tifosi del Modena che si trovavano al Braglia ad assistere al match perso 0-2 con il Palermo. Quando il flusso degli ultras canarini si è riversato al Novi Sad sono iniziati gli insulti e il lancio di oggetti verso le tribune dove erano assembrati i nordafricani, cui sono seguite vere e proprie aggressioni fisiche, anche con l'uso di bastoni e cinghie. Alcuni minuti di violenza a seguito e dei quali i tifosi si sono poi dispersi.

Non vi sarebbero conseguenze significative a livello fisico, mentre la Polizia indaga sull'accaduto. Da un lato andranno accertate eventuali responsabilità individuali nelle violenze, dall'altro chiarire come sia stato possibile lo svolgimento del'evento dei tifosi nordafricani proprio accanto allo stadio in concomitanza con la partita di Serie B.