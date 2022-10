Scooter contro trattore, un morto nelle campagne di Campogalliano

Questa mattina, pochi minuti dopo le ore 11, si è verificato un incidente dall’esito mortale lungo via Fornaci, strada che attraversa le campagne di Campogalliano, lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra gli incroci di via Cicerone e via chiesa Panzano, in corrispondenza di una semicurva. Uno scooter si è scontrato contro un trattore che procedeva in direzione opposta, per cause ancora da accertare.

A seguito dell’impatto il motociclista è caduto sull’asfalto riportando un trauma violentissimo. Il conducente del trattore, rimasto illeso, ha allertato i soccorsi. Il 118 è giunto prontamente con un’ambulanza ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, per lo scooterista non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

Sul posto per gli accertamenti la Polizia Locale delle Terre d’Argine. Via Fornaci è stata completamente chiusa al transito nel tratto interessato dall’incidente. ++ Seguiranno aggiornamenti ++