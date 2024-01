Scoperti 33 stranieri senza documenti in un appartamento della Bassa

La scorsa notte è stata fatta una scoperta che richiederà un'indagine per scoprirne le cause e le dinamiche. I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena sono infatti intervenuti con diverse pattuglie presso un appartamento di Cavezzo, dove era stata segnalata la presenza di diversi cittadini stranieri, che da alcune ore vi avevano trovato ospitalità. Una situazione alquanto insolita, che non è passata inosservata, anche per via del numero cospicuo degli stranieri.

I militari hanno accertato la presenza all’interno dell’abitazione di 33 cittadini extracomunitari, quasi tutti di nazionalità indiana e pakistana, privi dei documenti di riconoscimento.

Tra loro si trovava anche un minore, un 15enne che sarà collocato in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati.

Nel frattempo sono state avviate le loro procedure di identificazione. I Carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti sulla vicenda e sulla provenienza e l'organizzazione delle persone coinvolte.