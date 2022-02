Sisma, altre scosse lievi durante la notte. Epicentro sempre nel reggiano

Dopo le due forti scosse registrate in serata, l'attività sisimica nella pianura emiliana è proseguita anche durante la notte. Alle 23.26 l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo Ml 2.3, seguita da altri due eventi alle ore 4.02 e alle 4.48, rispettivamente di magnitudo 2.4 e 2.0.

L'epicentro è sempre stato localizzato nell'area dei comuni di Bagnolo in Piano e Correggio. Queste lievi scosse sono state avvertite soltanto nella bassa reggiana e ai piani alti della pianura modenese.

Stando agli aggiornamenti di questa mattina, viene confermata l'assenza di danni alle strutture. La protezione civile e i tecnici di diversi settori stanno eseguendo verifiche, come da protocollo. Le scuole sono aperte in tutti i comuni e le attività nei luoghi pubblici sono regolari.

Notte di lavoro per le autorità

Nel corso della notte poco si è svolto l’incontro presso il centro operativo di Protezione Civile di Marzaglia a Modena, con Prefetto, Sindaco, Responsabile della Protezione Civile ed in collegamento con Questore, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Presidente della Provincia e i sindaci del territorio. Sopralluoghi e verifiche proseguiranno nella notte, ad edifici e infrastrutture, sia nel reggiano che nel modenese.

"Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dai terremoti del 1996 e soprattutto del 2012 - ha sottolineato Bonaccini - ma per ora non si registrano danni a cose e persone". Aperte tutta notte la sala operativa regionale della protezione civile a Bologna, dove si è recata l’assessore regionale Irene Priolo e i coordinamenti della protezione civile di Modena e Reggio Emilia, dove era presente l’assessore regionale Mammi.

"Un grande grazie - ha aggiunto il Governatore - a tutti coloro che stanno operando sul campo, vicini ai cittadini, al servizio delle comunità locali. Così come ringrazio il Capo della Protezione Civile nazionale Curcio e, per il Governo, la Ministra Lamorgese, in stretto contatto con noi già dai primi minuti successivi alla prima scossa".

Notte di lavoro. E di ricordi. Nella mente il terremoto in Emilia del 2012

Quella appena trascorsa è stata una notte di lavoro, tra sopralluoghi e monitoraggio. Ma non solo. E' stata anche una notte di paure e ricordi. Un turbinio di emozioni che può capire solo chi si è trovato nell'inferno del 2012, quando la nostra terra è stata piegata da un potente sisma, che ha seminato morte e distruzione. Immagini e sensazioni indelebili , che tanti cittadini ieri inevitabilmente in qualche modo hanno rivissuto.

Terremoto, i precedenti in Emilia Romagna

Già nel '96, nel 2000 e nel 2008 il territorio emiliano, in particolare reggiano e parmense, era stato colpito da forti scosse di terremoto, con danni e paura nella popolazione. Il 15 ottobre 1996, quattro minuti prima di mezzogiorno, una scossa del settimo grado con epicentro a Novellara (Reggio Emilia) provocò la morte di due anziani per infarto, gravi danni a edifici, chiese e infrastrutture pubbliche, e costrinse alcune centinaia di reggiani, e una novantina di modenesi, ad abbandonare abitazioni pericolanti. Ci furono danni per centinaia di miliardi di lire, e fu chiesto al governo lo stato di emergenza per le due province; 33 i comuni che subirono danni pesanti, e la situazione fu aggravata dalle forti piogge dei giorni seguenti.