Scritta No Vax sulla sede del Pd, Solomita “E' un atto grave”

Il segretario provinciale Pd Roberto Solomita ha espresso solidarietà ai colleghi di partito per quanto avvenuto a Vignola, dove nei giorni scorsi è stata trovata una scritta con le parole ‘No Vax’ sulla vetrata del circolo del Pd.

“Le parole ‘No Vax’ trovate scritte con lo spray sul vetro della sede del circolo Pd di Vignola sono un gesto grave che è giusto condannare con forza - spiega Solomita - Purtroppo, ridurlo ad una semplice bravata, in questo tragico momento storico non è possibile. Mi sento di poter affermare che queste intimidazioni, perché di questo si tratta, che hanno avuto il loro violento apice nell’assalto alla sede della Cgil di Roma, non influiranno sul lavoro e l’impegno delle donne e degli uomini del Pd di Vignola. Persone che come cittadini, prima ancora che come membri del Partito democratico, credono fermamente nella scienza. Esprimo quindi solidarietà alla comunità Dem vignolese giustamente avvilita da questo atto inqualificabile. La strada per vincere il Covid è quella giusta, continuiamo a percorrerla”.