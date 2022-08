Imbrattamenti no-vax, oggi è toccato alla sede dell'Agenzia delle Entrate

Proseguono, e aumentano anche di dimensione, gli imbrattamenti firmati dal gruppo no-vax ViVi sugli edifici modenesi. La scorsa notte è toccato alla sede dell'Agenzia delle Entrate in via delle Costellazioni, dove i vandali hanno realizzato le consuete scritte in vernice rossa. Sono state deturpate sia le facciate che la porta di ingresso che una parete del palazzo ai piani superiori, dove è stato tracciato, ad una altezza considerevole, un grande logo del movimento antivaccinista.

Questa volta i messaggi contro le politiche sanitarie e le accuse di nazismo sono state affiancate da riferimenti al cambiamento climatico e all'identità digitale, cisti come "strumenti di controllo" di un presunto sistema globale.

Ancora lavoro, dunque, non solo per le imprese di pulizie, ma anche per la Digos di Modena. Il personale della Polizia, infatti, ha eseguito un accurato sopralluogo con il supporto della Scientifica. Difficile pensare che le mani dietro gli ultimi raid vandalici siano differenti: dalla sede della Cgil a quella della Uil, fino al quartiere generale dell'Ausl e all'Agenzia delle Entrate, i tratti distintivi sono gli stessi.