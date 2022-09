Scia vandalica no-vax, imbrattato il Centro Servizi Ausl di Baggiovara

Rispettando un'ideale tabella di marcia che li vede colpire con cadenza mensile, i no vax del gruppo ViVi hanno agito nel corso della notte appena trascorsa imbrattando l'ennesimo edificio pubblico. Dopo sindacati, Agenzia Entrate, Inail, oggi è toccato ad un altro edificio dell'Ausl di Modena, che aveva visto già imbrattata a metà luglio la Direzione Generale di San Giovanni del Cantone. Nottetempo i vandali hanno agito a Baggiovara, presso il Centro Servizi che si trova dietro l'Ospedale.

Tecnica e messaggi sono sempre gli stessi già visti e rivisti. Scritte a carattere cubitale in vernice rossa sulla facciata di ingresso, corredate dai simboli del movimento. Nei testi i soliti attacchi ai vaccini, alla sanità e alla digitalizzazione.

Altro materiale per la Polizia Scientifica, giunta sul posto stamane insieme alla Digos per esaminare le scritte e le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ad agire probabilmente sempre lo stesso gruppetto molto ristretto di attivisti che ha dato il via alla propria azione criminale a maggio scorso e che - aldilà dei messaggi lanciati, di per sè sufficientemente assurdi da finire ignorati - sta causando danni economici alla cosa pubblica.