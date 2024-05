Nuovo attacco no-vax a Bonaccini sulle plance elettorali di via Divisione Acqui

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Non sapete di scienza e di vaccini, ma nemmeno di storia. La mia e quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e sconfitti, a prezzi indicibili. Se avete un minimo di dignità, vergognatevi. In ogni caso non crediate di intimidirmi e intimidirci".

Queste le parole con cui Stefano Bonaccini replica all'ennesimo gesto vandalico consumato nel territorio modenese da parte di attivisti no-vax e all'ennesimo attacco che questi gruppi indirizzano anche alla sua persona.

La scorsa notte, infatti, qualcuno ha realizzato una nuova scritta con vernice rossa, come quelle che da qualche anno imbrattano gli edifici pubblici nel modenese. Questa volta l'attivista del gruppo ViVi (stando al simbolo associato alle scritte) ha scelto le plance elettorali posizionate lungo via Divisione Acqui, nei pressi del Palapanini.

"Denunceremo quanto accaduto - fanno sapere i vertici del Pd modenese - È un fatto inqualificabile e di estrema gravità e per questo chiediamo a tutti i candidati a sindaco di denunciare l’accaduto e prenderne le distanze. Ci sono candidati a Sindaco che stanno basando la loro proposta elettorale sulla campagna contro i vaccini e a questi in particolare chiediamo una vera presa di distanze. Con tanta più rabbia e codardia loro li strapperanno, con tanto più entusiasmo e determinazione noi li riattaccheremo di nuovo. Più verremo colpiti con questi attacchi squallidi, più voleremo alti, sopra il fango di chi vuole danneggiare la nostra bellissima campagna Il tutto mettendo sempre, al primo posto, con passione, la forza delle idee. Insieme, supereremo queste sfide e dimostreremo che la nostra visione e i nostri valori sono più forti di qualsiasi atto vandalico".