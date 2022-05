Cittadella, imbrattata la sede della Cgil con scritte a firma dei no-vax ViVi

Nella notte scorsa qualcuno ha imbrattato con vernice spray la sede della Cgil in piazza Cittadella a Modena. Due diverse scritte contro il sindacato sonos tate lasciate su muri con vernice rossa, accompagnate dal lovo di ViVi, il movimento no-vax che ha già compiuto diversi atti vandalici in tutta Italia, compresa la nostra provincia.

Una scritta, con un evidente errore, riporta la frase in lettere maiuscole: “sindati servi di un governo nazista”.

“Piena e totale solidarietà alla Cgil” è stata espressa dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha condannato le scritte che definisce “deliranti”. Il sindaco, che si è recato sul posto, ha sottolineato anche che “i sindacati sono garanzia di libertà e tutela del lavoro, e parte fondamentale della nostra democrazia: mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”.

Alle 11 si terrà un presidio del sindacato davanti all'edificio in piazza Cittadella: "Un atto gravissimo, di stampo fascista, un attacco vile, vigliacco ed ignorante utilizzato da chi da mesi sta attaccando le sedi sindacali, e in particolare quelle della Cgil, che deve essere fermato e condannato con una ferma risposta democratica".

Solidarietà è stata espressa anche da Anna Lisa Lamazzi, presidente di Arci Modena: “Quando il dibattito pubblico si trasforma in atti di violenza, vengono meno i valori democratici sui quali si fonda la nostra società. Vogliamo però essere chiari: queste intimidazioni non fermeranno l’impegno per i diritti di tutte e tutti e per la giustizia sociale. Si tratta di un atto vile che va condannato fermamente. Solidarietà a Cgil Modena, alle sue lavoratrici e lavoratori, da parte della nostra associazione: un attacco al sindacato è un attacco a tutta la comunità”.