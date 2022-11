I no-vax ViVi colpiscono a Carpi, oggi tocca ad una scuola

Dopo le sedi istituzionali e sindacali, oggi è toccato ad una scuola. Prosegue senza sosta - nonostante le denunce e i sequestri - la scia vandalica dei negazionisti del gruppo ViVi, che sembrano rispettare un'ideale tabella di marcia, colpendo un edificio pubblico a distanza di tre settimane (in media) l'uno dall'altro. Questa notte non ha fatto eccezione, seppur con una novità. I no-vax hanno infatti vandalizzato i muri di una scuola superiore, cosa mai accaduta prima sul nostro territorio.

Il gruppo no-vax questa volta si è spostato da Modena a Carpi, prendendo di mira il Liceo "Fanti". Questa mattina all'arrivo in classe, docenti e studenti hanno trovato i muri esterni dell'edificio imbrattato con le solite scritte spray in vernice rossa, corredate dal grande simbolo del gruppo. Oltre all'attacco ai vaccini, anche una scritta contro la le politiche sul clima.

Dura condanna del Sindaco Alberto Bellelli attraverso i social: “È una vergogna! Le scuole non si imbrattano. Non voglio entrare nel merito del “messaggio delirante” scritto da questi vandali, ma esprimere la più ferma e dura condanna verso l’atto compiuto questa notte ai danni del Liceo M. fanti di Carpi. Non è vandalizzando edifici pubblici che si da maggiore forza alle proprie idee o convinzioni. Mi auguro che gli autori siano identificati il prima possibile e che tra le diverse pene e sanzioni suggerisco ci sia anche quella di obbligarli a ripitturare la scuola".