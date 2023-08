Tornano le scritte dei no-vax ViVi, imbrattamenti a Ponte Alto

Gli imbrattatori che si firmano con il simbolo del gruppo ViVi sono tornati a colpire a Modena. Una scia di vandalismi che si protrae ormai dalle fasi conclusive dell'emergenza pandemica e che ha causato decine di migliaia di euro di danni in particolare agli edifici pubblici (enti e scuole), ma anche a quelli privati come le sedi sindacali.

Questa volta tuttavia l'imbrattamento ha riguardato barriere antirumore e blocchi in cemento usati come barriere stradali: in una data non ben precisata sono comparse almeno quattro grandi scritte nella zona di Ponte Alto di Modena, lungo la SP413 e Strada Campogalliano. Sempre gli stessi i messaggi dei vandali, contro i vaccini e la pandemia, contro la digitalizzazione e contro le politiche sul cambiamento climatico.

Classiche scritte in vernice rossa a grandi caratteri, realizzate per altro esponendosi a pericoli personali lungo strade ad alta percorrenza. Toccherà ancora una volta agli inquirenti valutare l'operato dei vandali.